‘Gezi Parkı davası’ndaki beraat kararları bozuldu

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettikleri iddiasıyla yargılanıp geçtiğimiz yıl şubat ayında aralarında iş insanı Osman Kavala’nın yer aldığı dokuz kişi hakkında verilen beraat kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

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Daire heyeti, iş insanı Osman Kavala hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘casusluk’ suçlamasıyla devam eden davayı hatırlattı. Bu dosyanın bir suretinin Gezi davası dosyasına konularak olaylar arasında hukuki veya fiili bağlantı bulunup bulunmadığının değerlendirileceği aktarıldı.

Çarşı davası ile birleşebilir

Kararda, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 35 kişinin yargılandığı Çarşı davasının temyiz incelemesinin Yargıtay’da sürdüğünü anımsatan heyet, bu dosyanın da bir suretinin Gezi Parkı dosyasına eklenmesine hükmetti. Yargıtay’ın Çarşı davasında verilen beraat kararını bozması durumunda bozma gerekçesi dikkate alınarak gerekirse iki davanın ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlaması yönünden birleşebileceği belirtildi. Çarşı davasında 35 sanık ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ ettikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmış, 29 Aralık 2015’te tüm sanıklar beraat etmişti.

İzinsiz gösteri iddiasıyla suç duyurusu

Heyet, beraat kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükümle birlikte sanıklar hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Bu suçlama bakımından iddianamede sevk maddesinin gösterilmemesinin bu suçtan dava açılmadığı anlamına gelmediği savunuldu. İddianamede bu suçlama yönünden isnat bulunamazsa savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Heyet, dosyanın yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesi olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Heyet dağıtıldı

Dosyayı yeniden ele alacak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı hüküm açıklandığında Galip Mehmet Perk’ti. Beraat kararı verilen akşam Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) heyet hakkında inceleme başlattı. Mahkemenin başkanı Perk, 18 Ocak’ta yayımlanan HSK kararnamesiyle Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın faili polisin yargılamasını yapan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atanmıştı. Heyetin iki üyesi de başka mahkemelerde görevlendirildi.