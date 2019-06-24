Gezi hakiminden Kavala ve Aksakoğlu’na: Tahliye olursanız ikametgahınız?

Aralarında işadamı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının ilk duruşmada hakim Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’ndan ‘tahliye olmaları durumunda ikamet adreslerini vermelerini’ istedi.

Davayı Silivri’de izleyen HDP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Mahkeme Başkanından Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’na: ‘Tahliye olmanız durumunda ikamet adresinizi verir misiniz?” ifadelerini kullandı.

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Mahkeme Başkanından Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’na: “Tahliye olmanız durumunda ikamet adresinizi verir misiniz?” — ahmet şık (@sahmetsahmet) June 24, 2019

Salona mahkeme kararıyla beş uluslararası, 20 ulusal basın kuruluşunun muhabiri alındı. Duruşmayı Fransa’nın İstanbul Başkonsolosunun yanı sıra Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Filiz Kerestecioğlu, Ahmet Şık, Garo Paylon ve Meral Beştaş’ın da aralarında olduğu CHP ve HDP’li pek çok milletvekili izliyor.

Şık’ın verdiği bilgilere göre Osman Kavala’nın avukatı İlkan Koyuncu’nun konuşmasının ardından Kavala savunmasına başladı ve şunları söyledi:

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“Fantastik bir iddianame ile karşı karşıyayız.

Hayatımın hiçbir safhasında özgür seçimler dışında bir yöntemle hükümet değişikliğini savunmadım, yer almadım.

Çeşitli STK’lerin kuruluşunda ve faaliyetlerinde yer aldım. Ülkemizin Avrupa demokrasisinin parçası olması, yargıdan kaynaklı sorunların ortadan kalkması için mücadele ettim. Bunun için Ergenekon ve Balyoz süreçlerini eleştiren yazılar kaleme aldım ve hiçbir cemaate dahil olmadım.

Tüm faaliyetlerim şeffaftır. Bilgisayarlarımda ve telefonumda silinenler de dahil olmak üzere illegal hiçbir bulgu yoktur.

Savcı sorgumdan önce zaten benim suçlu olduğuma karar vermişti.

Bir kalkışma planı hazırladığıma ya da böyle bir organizasyona dahil olduğuma dair tek bir delil yok.

Kalkışma planı ve eylemini hangi örgüt adına yürüttüğüme dair iddianamede bir saptama dahi yok.

İddianamede suçlananların benden talimat aldıklarına, bu talimatlar uyarınca eylem yaptığı söylenmesine rağmen bu suçlamalara dair tek bir delil yok.

Sanıkların bazıları ile yürüttüğümüz STK faaliyetleri nedeniyle tanışıklığımız var. Hiçbiri, benden bir talimat alarak eylem yapacak kişiler değiller.

İddianameye kaynaklık eden soruşturma ve dinlemeler yoluyla elde edilen konuşmaları delil diye değerlendirenler ve bunu yönde rapor hazırlayanlar FETÖ suçlamasıyla tutuklanan ya da ihraç edilen yargı mensupları ve polislerdir.

Somut delil olmadan kişileri suçlamak ve tutuklamak cemaat yöntemleridir ve şimdikiler de aynısının yapmışlardır.

Gezi’yi benim aracılığımla Soros’un finanse ettiği iddia edilmekte ama MASAK taporlarının da ortaya koyduğu üzere bu yönde bir delil ortaya konulamamıştır.

Anadolu Kültür’ün tüm hesapları şeffaftır ve hepsi kültür faaliyetlerinin fonlanmasına dairdir.

Dava dosyasında haklarında herhangi bir suçlama yöneltilen kişilere dair bir para aktarımı olmadığına yönelik raporlar mevcuttur.

Gezi’yi finanse ettğim yönünde tek bir delil yokken, MASAK raporları bunları tespit etmişken tutukluluğumuz devam etti. Hangi delile dayanarak bu oldu?

Hanzade Germiyanoğlu bir proje için benimle görüştü ve sonrasında Yiğit Aksakoğlu ile bir telefon konuşması yapmış. Benden çıkmış bir talimat olacak bir ifadesi yok.

Gezi olaylarına hazırlık yaptığım algısı oluşturmaya yönelik ihbar mektubu gönderenler telefonlarımızı dinleyenlerdir.

Manipülasyonlarla, telefon dinlemelerine dair tarih değişikliği ve tahrifatları yapılarak bir komplo hazırlanmıştır.

Benim desteğimle ortaya çıkacak bir medya ile ilgili proje yürütmeyi suçlamak akıl dışıdır. İşsiz bırakılan gazeteciler için bağımsız bir yayın organı çıkarmak için yapılan faaliyetlerdir. Bunun için Guardian gazetesi ile yapılan görüşmeler düşünülen yayının niteliğini gösterir.

George Soros’un hem Arap Baharı’ndaki ayaklanmaları hem de Gezi’yi organize ve finanse ettiği fantastik biçimde iddianamede yer almakta. Bazı siyasetçiler ve medya organları benzer değerlendirmeler yapmış ama bu konuda ne bir delil ne de bir bilimsel makale bile ortaya konulmamış.

İktidara yakın kuruluş SETA tarafından yayımlanan bazı kitap ve makalelerde ise Arap Baharı isyanlarının ülkelerin kendi iç dinamikleriyle ortaya çıktığı belirtilip Soros ilişkilerine dair hiçbir saptama yapılmamıştır.

Gezi protestolarına dair yapılan bilimsel araştırmalar; kamusal alanın daraltılmasına, kentin metalaştırılmasına dair çeşitli sınıfsal, etnik, dinsel ve kültürel çeşitlilikten gelen homojen olmayan kişi ve gruplar tarafından ortak itirazın ortaya çıktığını söylemektedir.

Olayların büyümesine ve yaygınlaşmasına neden olanın polis şiddeti olduğunu resmi raporlarım kendisi söylemektedir.

Başta göz yaşartıcı gaz kullanımı olmak üzere, gaz fişeklerinin de usulsüz kullanımı nedeniyle ölüm ve yaralanmalar olduğunu da belirten aynı raporda bu tutumun ve polis şiddetinin yaygın ve sürekli hale geldiği tespiti yapılmaktadır.

George Soros üzerine kurulu bir iddianamede, ne Soros sanık ne de ifadesinin alınması için bir çaba gösterilmiş.

Taksim Dayanışmasında yer aldım, olayların yatışması için hükümetle yapılan görüşmelere katıldım. Buna rağmen darbecilikle suçlanmaktayım.

Gezi olaylarında barışçıl faaliyetlerde bulunan yüzbinlerce kişiden biriyim ve tahliyemi istiyorum.”

Davayı izleyen milletvekillerinden Garo Paylan, Kavala’nın salona alkışlarla girdiğini Twitter hesabından duyurdu paylaşımıyla ‘arkadaşlarının’ beraatini istedi.

Gezi davası başladı.

Osman Kavala alkışlarla salona girdi.

Arkadaşım Osman saçma iddialarla iki yıla yakın zamandır rehin tutuluyor.

Gezi direnişi tek adam rejimine karşı en güzel itirazımızdı.

Bütün arkadaşlarımızın hemen beraatini istiyoruz. — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) June 24, 2019

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise Yasin Aksakoğlu’nun savunmasına başladığını ve “Yedi aydır bir odada tek başına tutulduğunu neden anlayamadığını” dediğini duyurdu.