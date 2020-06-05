Gezi eylemlerinin ‘piyano çalan adam’ı bu kez Floyd için piyanosunun başındaydı

2013’te Gezi eylemleri sırasında Taksim Meydanı’nda piyano çalan Davide Martello bu kez ABD’de piyanosunun başındaydı.

Taksim Meydanı’nda Gezi eylemlerine destek vermek için piyano çalarak kalabalığın kalbini kazanan, sonrasında ‘ithal eylemci’ olmakla suçlanan Davide Martello George Floyd’un anısına Minneapolis kentinde çaldı.

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Floyd beyaz bir polisin dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmiş, sonrasında ABD’de başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmıştı.

Oklahoma’da yaşayan Alman piyanist 12 saatlik araba yolculuğu sonrası Minneapolis’te Floyd anması için toplanan kalabalığa piyano çaldı.

“Basında yer alan korkunç fotoğrafları görünce bir şeyler yapmak istedim” diyen Martello müziğin barış ve huzuru tesis etmenin en iyi yolu olduğunu ifade etti.

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Martello 2015’te Fransa’da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırı sonrası da Paris’te piyano çalmıştı. 2016’da da yine ABD’nin Dallas şehrinde beş polisin yaralandığı saldırı sonrası piyanosunun başındaydı.