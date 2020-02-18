Gezi davasında seyirciler çıkarılmak istendi; mahkeme heyeti salonu terk etti

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Gezi davasının altıncı duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Bugün karar çıkması bekleniyor.

Karar öncesi mahkeme heyetinin bir avukatın dışarı çıkarılması istemesi üzerine gerginlik çıktı. Seyirciler jandarma eşliğinde salondan çıkarılmak istendi. Mahkeme heyeti de salonu terk etti. Seyircilerin direnç göstermesi üzerine içeriye kasklı ve kalkanlı jandarma ekibi girip avukatların etrafını çevirdi.

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Öncesinde duruşmada yaşananlar şöyle:

Mahkemenin, sanık avukatlarının taleplerinin tümünü reddetmesinden sonra Osman Kavala kürsüye çıkarak savunmasına başladı.

Kavala: Tarafsız olun

Çizim: Zulal

Kavala şöyle konuştu: “İddianamedeki hiçbir suç ile eylem arasında ilişki kurulamamış. Delillere genel olarak bakıldığında suçlu olduğumu iddia etmektedir. Bazı delillerin incelenmesini istiyorum. Bunu sonra konuşacağım ama şimdi tutukluluğuma ilişkin konuşacağım. Delil vasfı taşımayan bilgi ve belgelerin artırılması onları delil yapmaz. Karşılaştığımız sorun AİHM kararının gereğini geciktirme, boşa çıkarma değil, delilleri nesnel bir gözlemcininin gözüyle incelememesidir. Olaylara ve olgulara siyasi açıdan değil, tarafsız bir gözlemci gözüyle bakmaya davet ediyorum.”

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Yapıcı: Gezi bu toplumun yüz akıdır, yargılanamaz

Çizim: Özge Kepenek

Mücella Yapıcı, İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1 Haziran 2015’te verdiği kesinleşmiş kararına göre ‘Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmediğini ve örgüt yöneticiliğinden de beraat ettiğini belirterek, “Gezi bu toplumun yüz akıdır, yargılanamaz. Sizindir karar. Ben burada sözlerime canlarını kaybeden sekiz çocuğu ve gözlerinin nurunu kaybedenleri selamlayarak sonlandırıyorum” diye konuştu.

Atalay: Her durumda verdiğiniz karar siyasi iklimle ilgili olacak

Can Atalay şunları söyledi: “Biz buradayız. Ben usul hukukuyla ilgili bir bağınız kalmadığını düşünüyorum. Her durumda verdiğiniz karar siyasi iklimiyle ilgili olacaktır. Türkiye’nin yaralarına nasıl merhem olunacağının işaretidir Gezi. Biz gezi direnişinin öznesi ve nesnesiyiz. Gene olsa gene yaparım. Ama o da bizi aynı zamanda inşa etti. Biz ‘Görmedik. etmedik. yapmadık, duymadık’ demedik, demeyiz. Bir şehir plancı, bir mimar ve bir avukat üstümüze düşeni yaptık. İstanbul’un son yeşil alanlarından biri, modern kent merkezi dedik. İmza topladık, dava açtık,. Davanın bilirkişi raporu geldi. İptal edilecek, kesinleşti. Bir anda kaçak bir inşaata girişti Kadir Topbaş. İtiraz büyüdü, şiddet büyüdü. 31 Mayıs 2013’te Taksim’de Türkiye tarihinin en büyük, en görkemli direnişi boy verdi. Biz yapacağımız söyleriz, yaptığımız savunuruz. Yaşamını yitiren sekiz arkadaşımızın, gözlerini kaybedenlerin, kafa travması yaşayanların vebali üzerimizedir. Biz Geziciyiz. Bizim yüzümüzden kimseyi tutmayın. Gezi direnişindeki milyonlar bu memlekette demokrasinin en önemli güvenceleridir.”

Kahraman: Yargıya güvenmiyorum

Tayfun Kahraman şöyle konuştu: “Gezi parkı bizim her zaman sahip çıkacağımız alanlardan olacak. Bir şehir plancısı olarak yaptıklarımın hükümeti devirmeye teşebbüs suçunu nasıl oluştuğunu size bırakıyorum. Kısa bir süre önce sizin heyetiniz hakkımda Barış bildirisi nedeniyle ceza verdi. Ancak sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla beraat ettim. Böyle bir süreçten sonra yargıya güvenmiyorum.”

Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın savunmalarından sonra İçişleri Bakanlığı avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul başsavcılığı, 6 Şubat’ta Gezi davasında esas hakkındaki görüşünü mahkemeye bildirmiş, davanın tek tutuklu sanığı işadamı Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti.

Üç ismin, diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs‘ suçunu işlediğini iddia eden savcılık, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin de bu suçun işlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.