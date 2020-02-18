Gezi davasında savcı istinafa başvurdu: Karar bozulsun

KEMAL GÖKTAŞ

Gezi davasında sanıklara verilen beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner mahkemeye istinaf başvurusunda bulundu.

Şahiner, sanıklar hakkında verilen kararın bozulması gerektiğini savundu ancak ayrıntılı dilekçeyi mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra istinaf mahkemesine sunacağını belirtti.

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Şahiner’in verdiği dilekçe ‘süre tutum’ dilekçesi olarak biliniyor. Bu dilekçeyle savcılık, kararı istinaf etmesi için gereken süreyi, gerekçeli kararın yazımından sonraya kadar uzatmış oldu.

Mütalaada ceza isteyen savcılığın, kendi talebine aykırı karar çıkması nedeniyle kararı istinafa götüreceğine kesin gözüyle bakılıyordu.