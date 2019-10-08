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Yaramazlara biraz batar!

Gezi davasında Mücella Yapıcı: Gezi’nin önemini son depremde gördük

Aralarında işadamı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşmasında mahkeme başkanı Osman Kavala’nın ardından Taksim Dayanışması’nın kurucularından Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevresel Etki Değerlendirme Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı’ya sorular yöneltti.

Yapıcı mahkeme başkanı Mehmet Perk’in sorularını yanıtlarken Gezi Parkı için “Ne kadar önemli olduğunu son depremde de gördük. Sadece ağaç değil, depremde hastane kurabileceğimiz tek alan” dedi.

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Perk, iddianamede cumhurbaşkanına karşı ayaklanmayı teşvik ettiği iddia edilen İvan Maroviç’in ‘Mi Minör’ adlı oyununa ilişkin Kavala’ya yönelttiği bazı soruları Yapıcı’ya da sordu. Yapıcı “Mi Minör’ü bilmiyorum ama bir tiyatroyla ayaklanma yapılamaz” yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının “Bu tiyatro Nisan 2013’e kadar sürüyor. Tarihe dikkat edin. İzleyiciler sosyal medya ile örgütleniyor ve temsili hükümete karşı ayaklandırılıyor” demesi üzerine ise Yapıcı “Temsili. Böyle çok oyun var. Netflix izliyor musunuz?” diye karşılık verdi.

‘Taksim Dayanışması’nın parka çağrı tweetinde rolünüz var mı’ sorusuna yanıt olarak Yapıcı şunları söyledi: “Dayanışma’nın tüm çağrıları ortak kararla alınır. Ben sadece sekreteryadaydım. O gün iş makinalarının da Taksim projesiyle alakası yoktu. Biz tüm resmi kurumlara izin var mı diye başvurduk ama böyle bir izin yoktu. Şantiyeye gittik, yetkili yoktu, buldozerci vardı izinleri yoktu. Dozer Gezi Parkı’nın elektrik ve su tesisatını koparmıştı. Ve tekrar kepçeyi atsaydı sadece dozerci değil oradaki herkes büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Uyardık ama çok şiddetle karşılaştık. 5 santimden gaz sıkıldı bana. Mide kanaması geçirdim. Mesleğimi uygularken o kadar haklıydık ki. Ama buradayız.”

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‘Korna, tava gibi tweetlerde sizin dahliniz var mıydı’ sorusuna Yapıcı’nın yanıtı şöyleydi: “Öyle okumasak? O şiddet nedeniyle sekiz insanı kaybettik. O şiddete karşı yapılan bir şeydi. Hiçbir tencere ya da tavayla bir hükümet indirilemez.”

‘Ne kadar önemli olduğunu son depremde gördük’

Mahkeme başkanının “Meclis, idare karar alır. Bundan memnun olmayanlar hukuk yoluna başvurur ve sonucu beklenir. Yani yasaya saygı diye bir kavram var. Ama bu tweetlerde sürekli bir birlik, çağrı, direniş, devam var. O vandal görüntüleri izlediniz. Olayların bu noktaya gelebileceğini düşünmediniz mi? Diğer şer odaklarının da buraya katılıp ülkeye zarar vereceklerini düşünemediniz mi?” sorusuna ise Yapıcı şöyle yanıt verdi: “Tam da dediğiniz gibi oldu. Son derece açık, yasaya saygılı, hukuk yoluyla itirazını yapan dayanışma, sonra hukuk yolunu kazanan da dayanışma. Bunun ne kadar önemli olduğunu son depremde gördük. Sadece ağaç değil, depremde hastane kurabileceğimiz tek alan. Bu tek alanı davayı kazanmış olmamıza rağmen dozer sokanların bu dediklerinizi düşünmesi gerekmez mi? Halkı bu itiraza yönlendiren o akıl almaz şiddetti. Bunu onların düşünmesi lazım. Talepler çok açıktı.”

‘Cinsel devrim var, bir sürü devrim var, ben şakacı bir kadınım’

Mahkeme başkanı ‘Devrim yapacağız’ demişsiniz” deyince de Yapıcı “Ben çok kullanırım. Karpuz keseceğiz gibi. Cinsel devrim var, bir sürü devrim var. Hastaydım arkadaşımla konuşurken dalga geçtim. Ben şakacı bir kadınım” diye karşılık verdi.

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