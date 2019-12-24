Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının dördüncü duruşmasında iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 784 gündür tutuklu.

Çizim: Murat Başol

Mahkeme, ‘suçun vasfını ve katalog suçlardan olmasını’ gerekçe göstererek ve ‘tutuklamanın ölçülü’ olduğunu savunarak Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Reklam

Mahkeme ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin Adalet Bakanlığı’na yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmetti.

AİHM, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar vermişti.

AİHM kararının noter tasdikli çevirisini sundu

Punto24 Dava Takip hesabının haberine göre, duruşmada söz alan Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, AİHM’in Kavala’nın bireysel başvurusuna ilişkin 10 Aralık tarihli ‘ihlal’ kararınının noter tasdikli Türkçe çevirisini mahkemeye sundu.

Reklam

Bayraktar, “AİHM kararı tarihsel önem taşıyan bir karar niteliğindedir. AİHS’in beşinci ve 18. maddelerine aykırılık bulunduğu ve açıkça ihlal edildiği ilan edilmiştir” dedi.

Bayraktar şöyle devam etti: “Bir eylem meydana geldikten dört yıl beş ay sonra Osman Kavala gözaltına alınıp tutuklanması ‘rastlanan bir keyfiyet değildir’ diyor AİHM. İddianamenin de uzun süre sonra hazırlandığını söylüyor ve ‘tutuklama kararında orantılılık yoktur … AİHM kararlarının yüzde 95’i genelde sadece ‘ihlal edilmiştir’ ifadelerini kullanmaktadır. Burada önemli nokta AİHM “tutukluluk uzundur, bu yönden AİHS’e aykırılık var ve Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı” dedi.

Aralarında gazeteci Can Dündar, şehir plancısı Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın da bulunduğu altısı yurt dışında, 16 sanığın yargılandığı duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.

Ne olmuştu?

1 Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Kavala’nın tutuklanmasındaki gerekçelerden biri ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ olarak açıklandı.

Gözaltına alınanlara ilişkin hazırlanan emniyet yazısında Kavala, 2013’te Türkiye’de 80 kentte yapılan Gezi Parkı eylemlerinin finansörü olmakla suçlandı. Duran Adam, Piyano Çalan Adam ve Kırmızı Kadın figürlerinin tamamının ayarlanmış eylemler olduğundan bahsedilirken olayların yaygınlaştırılması için Anadolu Kültür’e ait mekanda toplantılar yapıldığı söylendi.

Osman Kavala 784 gündür tutuklu

AİHM’den Osman Kavala kararı: Derhal serbest bırakılmalı

Gezi davasında karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

Kavala’nın avukatı: Sanık bir kez hakim karşısına çıktı ama iki tutuklama kararı var

Kavala: Gezi’yle aramda bağ kuran tek delil bir sergi, bir fotoğraf, tahliyemi istiyorum

Can Dündar’ın avukatı: Müvekkilimin can güvenliği yok, mahkeme ‘Gel’ diyor

Can Dündar için koruma önlemleri sıkılaştırıldı

Gerekçe Gezi: Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Gezi avukatı: Açık Toplum Vakfı, vakıflar denetiminden geçti

Gezi avukatı: İddianame çelişkili, kanıt yok, savcı görüşü var

Gezi davası: Uludağ Sözlük entry’si iddianameye ‘birebir’ alınmış

Gezi davası: Salonda 300 izleyici ve 70’e yakın jandarma var

Çizerlerin gözünden Gezi davası

Gezi davasında Aksakoğlu’na tahliye, Kavala’nın tutukluğuna devam

Gezi sanığı Tayfun Kahraman: Gezi’den korkulacak bir şey yok

Gezi sanığı Can Atalay’dan mahkeme heyetine: Anayasa sadece 8’inci madde mi?

Gezi sanığı Mücella Yapıcı: Kavala’ya kızgınım, kendisini zengin biliyorduk!

Gezi sanıkları, 17-25 Aralık hakim-savcılarının istediği tapelerle yargılanıyor

Gezi hakiminden Kavala ve Aksakoğlu’na: Tahliye olursanız ikametgahınız?

Gezi davası bugün başlıyor: Neler olmuştu?

‘Sui generis’ post-FETÖ davası

SON HABERLER

TBMM’deki rehine krizi davasında CHP’li Tanal tanık olarak dinlenecek

TBMM’de, mayıs ayında, banko görevlisini rehin almaya çalışırken gözaltına alınıp tutuklanan Mulla Zincir ve Eylem Yücel’in, terör örgütü DHKP/C üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Dışişleri: Kaşıkçı cinayeti davasındaki karar beklentileri karşılamaktan uzak

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada verilen kararlar için, “Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır” açıklaması yapıldı.

Reuters: İran’daki benzin zammı protestolarında bin 500 kişi öldü

İran’da 15 ve 16 Kasım’da, ülke çapına yayılan benzine yapılan zammı protesto gösterilerinde, aralarında 18 yaşından küçük gençler ve kadınların da bulunduğu bin 500 gösterici ile güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ise gösterilerin ‘her ne pahasına olursa olsun durdurulması’ emrini verdiği iddia edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...