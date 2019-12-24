Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının dördüncü duruşmasında iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 784 gündür tutuklu.

Çizim: Murat Başol

Mahkeme, ‘suçun vasfını ve katalog suçlardan olmasını’ gerekçe göstererek ve ‘tutuklamanın ölçülü’ olduğunu savunarak Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

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Mahkeme ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin Adalet Bakanlığı’na yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmetti.

AİHM, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar vermişti.

AİHM kararının noter tasdikli çevirisini sundu

Punto24 Dava Takip hesabının haberine göre, duruşmada söz alan Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, AİHM’in Kavala’nın bireysel başvurusuna ilişkin 10 Aralık tarihli ‘ihlal’ kararınının noter tasdikli Türkçe çevirisini mahkemeye sundu.

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Bayraktar, “AİHM kararı tarihsel önem taşıyan bir karar niteliğindedir. AİHS’in beşinci ve 18. maddelerine aykırılık bulunduğu ve açıkça ihlal edildiği ilan edilmiştir” dedi.

Bayraktar şöyle devam etti: “Bir eylem meydana geldikten dört yıl beş ay sonra Osman Kavala gözaltına alınıp tutuklanması ‘rastlanan bir keyfiyet değildir’ diyor AİHM. İddianamenin de uzun süre sonra hazırlandığını söylüyor ve ‘tutuklama kararında orantılılık yoktur‘ … AİHM kararlarının yüzde 95’i genelde sadece ‘ihlal edilmiştir’ ifadelerini kullanmaktadır. Burada önemli nokta AİHM “tutukluluk uzundur, bu yönden AİHS’e aykırılık var ve Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı” dedi.

Aralarında gazeteci Can Dündar, şehir plancısı Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın da bulunduğu altısı yurt dışında, 16 sanığın yargılandığı duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.

Ne olmuştu?

1 Kasım 2017’den beri tutuklu bulunan Kavala’nın tutuklanmasındaki gerekçelerden biri ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ olarak açıklandı.

Gözaltına alınanlara ilişkin hazırlanan emniyet yazısında Kavala, 2013’te Türkiye’de 80 kentte yapılan Gezi Parkı eylemlerinin finansörü olmakla suçlandı. Duran Adam, Piyano Çalan Adam ve Kırmızı Kadın figürlerinin tamamının ayarlanmış eylemler olduğundan bahsedilirken olayların yaygınlaştırılması için Anadolu Kültür’e ait mekanda toplantılar yapıldığı söylendi.