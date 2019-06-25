Gezi davasında Aksakoğlu’na tahliye, Kavala’nın tutukluğuna devam

Gezi davasında sanıkların iki gün süren savunmalarının ardından, mahkemenin verdiği ilk ara kararda, yaklaşık sekiz aydır tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu’na tahliye çıktı. 602 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında ise tahliye kararı çıkmadı. Mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme, tahliye edilen Yiğit Aksakoğlu hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurtdışı yasağı uygulanmasına karar vererek, haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atma şartı getirdi.

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Davada sanık olarak yargılanan Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in adli kontrol tedbiri olarak yurtdışı yasaklarının kaldırılması talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme, İnanç Ekmekçi’nin bir sonraki celseye hazır olması halde savunmasının alınmasına karar verdi, ancak istinabe (bulunduğu yerdeki mahkemede ifadesinin alınması) talebini kabul etmedi.

Ara kararda, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu için kararın infazının beklenmesine de hükmetti.

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan binada görülen Gezi davasındaki duruşmalar, 18 ve 19 Temmuz’da yeniden Silivri’de görülmek üzere ertelendi.

Akyol: Gezi olayları davasında ‘darbeye teşebbüs değildir’ denilerek beraat verilmişti

Öte yandan yazar Taha Akyol, Gezi olayları hakkında daha önce verilen kararın, üç yıldır Yargıtay’da beklediğini hatırlattı. Akyol, şöyle dedi: “Gezi olayları hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi ‘Darbeye teşebbüs değildir’ tespitiyle beraat kararı verdi: K. No: 2015/394. Dosya üç yılı aşkın Yargıtay’da bekliyor ama Osman Kavala vb. Gezi’yi düzenleyerek darbeye teşebbüs ettiniz diye tutuklu yargılanıyor!”