Gezi davası: Kavala dahil 16 ‘şüpheli’ye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin işadamı Osman Kavala dahil 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede tüm şüphelilerin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

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Kavala, 20 Şubat 2019 itibariyle hakkındaki suçlamaları anlatan bir iddianame olmadan 477 gündür cezaevinde.

Son olarak, geçtiğimiz kasım ayında Kavala’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür’e yönelik, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavala’nın Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ü kullanarak Gezi eylemlerini organize ve finanse ettiğini, bu kapsamda gözaltına alınan isimlerin Kavala ile hiyerarşik düzen ilişkisinde olduğunu iddia etmişti.

Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Ekmekçi, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku ve Anadolu Kültür çalışanı Ayşegül Güzel mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Filiz Telek, Mine Özerden ve Anadolu Kültür çalışanı Bora Sarı mahkemeye çıkarılmadan ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu ise ‘Gezi’den sonra yapılan bazı toplantılar nedeniyle’ tutuklanmıştı.

Gazeteci Can Dündar ve oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında da ‘eylemlerde etkin rol aldıkları’ gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.