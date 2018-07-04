‘Gezi bayrakçısı’na beş yıl sonra beraat: Eylemin başlangıcı meşruydu

Taksim’de Gezi Parkı eylemleri sırasında Türk bayrağı satarken gözaltına alınan Ali Sarıçiçek, yargılandığı davada beş yıl sonra beraat etti.

Sarıçiçek, eylemcilerle birlikte gözaltına alınarak tutuklanmış, 10 gün sonra tahliye edilmişti.

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Sarıçiçek dahil 20 kişi hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet’ suçlarından yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Beraat çıktı

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde beş yıl süren dava geçen günlerde karara bağlandı. Mahkeme, 20 sanık hakkında beraat kararı verdi.

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Gerekçede, sanıkların birbirlerini tanımadıkları ve sosyal medyadaki çağrı üzerine toplandıkları vurgulanarak “Bu toplanmanın barışçıl olmadığını söylemek mümkün değildir. Sosyal medyadaki çağrı ve bildirimlerin başlangıcındaki amacı meşrudur, pek çok sıradan kesim insan bir araya gelmiştir” dendi.