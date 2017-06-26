Gezi aileleri de ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılıyor

Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılma kararı aldı.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.
Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde sona ermesi plananan yürürüşte 12 gün geride bırakıldı.
Yürüyüşe bir destek de ‘Gezi aileleri’nden geldi.
Haberi, Eskişehir’deki eylemler sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz Twitter hesabından duyurdu.
Annem, babam, Emsal Atakan, Sami Elvan, İkrar Sarısülük ve Okan Göçer yarın Adalet Yürüyüşü'ne katılacak, adalet taleplerini haykıracak! pic.twitter.com/Bz78q2bDUX
— Gürkan KORKMAZ (@AvGurkanKorkmaz) June 26, 2017