Gezen ve Akpınar hakkında dört yıl sekizer aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri gerekçesiyle dört yıl sekizer aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Aralık 2018’de Halk TV’de yayınlanan, Uğur Dündar tarafından hazırlanan ‘Halk Arenası’ adlı programda sarf ettikleri sözler üzerine iki sanatçı hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

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Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Gezen ile Akpınar’ın bir yıl ikişer aydan dört yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı’na giden Gezen ve Akpınar, sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

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Haklarındaki, haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı olarak verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.