Gezegenin geçmişi: 145 milyon yıllık memeli fosilleri bulundu

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Memelilerin bilinen en eski atalarının 145 milyon yıllık fosilleri, Britanya’da bulundu.

BBC’nin haberine göre, Dorset kıyılarında, nesli tükenmiş fare benzeri yaratıklara ait dişler keşfedildi. Örnekleri belirleyen bilim insanları, insanlığa yol açan çizgiye ait memelilerin tartışmasız en eski fosilleri olduklarını söyledi. Fosiller, 145 milyon yıl öncesine dayanıyor.

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Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Steve Sweetman, Jurassic kıyılardan, en eski atalarımızdan nesli tükenmiş fare benzeri iki hayvana ait fosilleşmiş dişler keşfedildiğini açıkladı. Sweetman ayrıca memelilerin muhtemelen gece ortaya çıkan küçük, tüylü yaratıklar olduğunu da belirtti.

Bu memelilerden birisinin bitkilerle diğerinin de böceklerle beslendiğinin tespit edildiğini bildiren Sweetman, dişlerinin de oldukça gelişmiş olduğunu, besinleri delebildiğini, kesebildiğini ve ezebildiğini ifade etti.

Fosiller, Swange kenti yakınlarındaki kayalık bir bölgede lisans öğrencisi olan Grant Smith tarafından keşfedildi.

Projeyi denetleyen Portsmouth Üniversitesi’nden Prof. Dave Martil, “Jurassic kıyıları her zaman yeni sırları ortaya çıkarıyor ve benzer bulguların hemen yanıbaşımızda yapılmaya devam edileceğini düşünmek isterim” diye konuştu.