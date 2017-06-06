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‘Gezegenimizin can damarı’: Okyanuslardaki plastik atık sayısı balık sayısını geçebilir


 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, okyanuslarla ilgili ilk BM konferasının açılışını yaparken, okyanusların ‘hiç olmadığı kadar tehlikede’ olduğu uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Çevre Günü’nde başlayan ve beş gün sürecek konferans ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim anlaşmasından çekilme kararı sonrası ilk uluslararası toplantı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakan ve diplomatlar dahil 200 ülkeden katılımcının olduğu konferansta konuşan Guterres, son dönemde yapılan bir araştırmada önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında okyanuslarda balıktan fazla plastik atık olacağını söyledi.

“Okyanuslar gezegenimizin can damarıdır” diyen Guterres kirlilik, atıklar, aşırı balık avcılığı ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle okyanusların ciddi şekilde kirlendiğini anlattı.

150 milyondan fazla plastik atık

2016 Dünya Ekonomik Forum’unda sunulan ‘Yeni Plastik Ekonomisi’ raporuna göre, araştırmalar okyanuslarda 150 milyon tondan fazla plastik atık bulunduğunu gösteriyor.

Rapora göre böyle devam ederse okyanuslarda 2025 yılına kadar her üç ton balığa karşılık bir ton plastik atık ve 2050 yılına kadar ise (ağırlık olarak) balıktan daha fazla plastik atık olacak.

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