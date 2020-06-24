Geyve’nin ‘sarı elmas’ı coğrafi işaret aldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, ‘sarı elmas’ olarak adlandırılan ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen ayva coğrafi işaret aldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Türkiye’deki yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu verilen tescil işareti olan coğrafi işareti alan ayva ilçenin temel geçim kaynaklarından biri. İç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, Katar, Japonya, Malezya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye satılıyor.

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Festivallerle pazar payı artırılarak daha fazla ülkeye ulaştırılması hedeflenen Geyve ayvası, sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tercih ediliyor.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, 27 kadının çalıştığı Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’ni açtıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Burada ayva ile alakalı çeşitli ürünlerimiz imal ediliyor. Ayva ekşisinden ayva lokumuna kadar, ayva cezeryesinden ayva sirkesine kadar, pekmezine, reçeline kadar ilçemize ciddi katkıda bulunmaya başlamıştık.”

Coğrafi işareti almak için üç yıl çalıştıklarını ifade eden Kaya, ayvanın tahlillerinin yaptırıldığını, bilimsel çalışmaların tamamlanarak belgeyi almaya hak kazandıklarını, Avrupa Birliği’nin coğrafi işaret uygulamasına da başvuracaklarını söyledi.

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Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak da coğrafi işaretin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Dünyada yaygınlaşıyor. Fransa’da coğrafi işaretli ürünlerin satışı yüzde 30 daha pahalı. Tüketiciler artık bunu takip ediyor. İnşallah biz de bu ayvayı daha pahalı satacağız ve Geyve’nin çiftçisi daha kazançlı olacak.”