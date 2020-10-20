Geyik dostu, ‘yenebilen’ torba ürettiler: Amaç, plastik atık yemelerini engellemek

Japonya’nın koruma altındaki Nara geyiklerinin plastik atık yemelerini önlemek amacıyla, kağıt ve pirinç kepeğinden üretilen ‘yenebilen’ torba üretildi.

Fotoğraf: BBC

Geçen yıl ölen bir geyiğin karnında 4 kilogram plastik atığı bulunduğunu anımsatan yöre halkı, turistlerin bıraktığı çöplerden bıktığı için bu yola başvurdu.

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Nara kentinde yaşayan kağıt fabrikası sahibi Takaşi Nakamura, bir tasarımcı ve kozmetik firması sahibiyle işbirliği yaparak projeyi geliştirdi. Torbalar, Japonya Gıda Araştırmaları Laboratuvarı’ndan güvenli olduklarına dair onay aldı.

Süt kutularında kullanılan karton ve pirinç kepeğinden elde edilen ‘geyik dostu’ 3 bin 500 torba turizm bürosu, bir eczane, bir banka ve altı işletmeye dağıtıldı. Fiyatı 100 yen (7.48 lira).

Fotoğraf: asahi.com

Nara Parkı’nda yaşayan 1200 geyik yasayla koruma altına alınmış durumda olsa da onları beslemelerine izin verilen turistlerin çöp atmasının önüne geçilemiyor.

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Aslında sadece şeker içermeyen ve plastik içinde satılmayan kraker yedirmelerine izin veriliyor. Ancak, park çalışanları, çoğu ziyaretçinin başka yiyecekler de verip poşetlerini yere attığını, geyiklerin de kokusu nedeniyle onları yediğini söylüyor.