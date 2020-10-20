Diken

Yaramazlara biraz batar!

Geyik dostu, ‘yenebilen’ torba ürettiler: Amaç, plastik atık yemelerini engellemek

Japonya’nın koruma altındaki Nara geyiklerinin plastik atık yemelerini önlemek amacıyla, kağıt ve pirinç kepeğinden üretilen ‘yenebilen’ torba üretildi.

Fotoğraf: BBC

Geçen yıl ölen bir geyiğin karnında 4 kilogram plastik atığı bulunduğunu anımsatan yöre halkı, turistlerin bıraktığı çöplerden bıktığı için bu yola başvurdu.

Reklam

Nara kentinde yaşayan kağıt fabrikası sahibi Takaşi Nakamura, bir tasarımcı ve kozmetik firması sahibiyle işbirliği yaparak projeyi geliştirdi. Torbalar, Japonya Gıda Araştırmaları Laboratuvarı’ndan güvenli olduklarına dair onay aldı.

Süt kutularında kullanılan karton ve pirinç kepeğinden elde edilen ‘geyik dostu’ 3 bin 500 torba turizm bürosu, bir eczane, bir banka ve altı işletmeye dağıtıldı. Fiyatı 100 yen (7.48 lira).

Fotoğraf: asahi.com

Nara Parkı’nda yaşayan 1200 geyik yasayla koruma altına alınmış durumda olsa da onları beslemelerine izin verilen turistlerin çöp atmasının önüne geçilemiyor.

Reklam

Aslında sadece şeker içermeyen ve plastik içinde satılmayan kraker yedirmelerine izin veriliyor. Ancak, park çalışanları, çoğu ziyaretçinin başka yiyecekler de verip poşetlerini yere attığını, geyiklerin de kokusu nedeniyle onları yediğini söylüyor.

SON HABERLER

Reuters: Türkiye, İdlib’de kuşatılan gözlem noktasından çekiliyor

Türkiye geçen yıl Suriye hükümet güçleri tarafından kuşatılan Suriye’nin İdlib vilayetindeki bir askeri gözlem noktasından birliklerini geri çekerken, Reuters ajansına konuşan operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Ankara’nın askeri varlığını bölgenin diğer kısımlarında konsolide ettiğini ifade etti.

Uluslararası örgütlerden sosyal medya yasasına eleştiri: Susturmak için yeni araç

İçinde İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de bulunduğu, 11 kuruluştan oluşan koalisyon, Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe yönelik en yeni tehditleri değerlendirmek için geçen hafta İstanbul ve Ankara’da gazeteciler, sivil toplum örgütleri, milletvekilleri, yargı ve diğer yetkililerle çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar düzenledi. Bu yılki rapor, ülkenin pandemi yönetimi hakkında haber yapan gazetecilerin tutuklanmalarını ve cezai soruşturmalarını da içeriyor.

TOGG batarya için Çinli şirketle anlaştı

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...