Getty Müzesi’nde 17 yıl sergilenen ahşap heykelin Gauguin’e ait olmadığı ortaya çıktı

ABD’nin Los Angeles kentindeki Getty Müzesi’nde, ‘Fransız ressam ve heykeltraş Paul Gauguin’e ait’ olduğu düşünülerek sergilenen ahşap heykelin orijinal olmadığı ortaya çıktı.

Getty Müzesi

Fransa’da yayınlanan Le Figaro gazetesi, müzenin ABD’nin New York kentindeki bir galeriden 2002 yılında 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyata satın aldığı heykelin Gauguin’e ait olmadığının belirlendiğini yazdı.

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Habere göre eserin statüsü Aralık 2019’da ‘bilinmeyen sanatçılar’ kategorisine alındı. Müzeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yıllar süren araştırma ve incelemeler sonucunda elimizde heykeli satın aldığımızda sahip olmadığımız kanıt ve bulgular var. Heykelin Paul Gauguin’in imzasını taşımadığını saptadık. Ancak hala çok değerli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Kime ait olduğunu belirlemek için inceleme sürüyor. Ayrıntılı rapor 2021-2022’de yayınlanacak.”

‘Head with Horns’ adlı heykelin fotoğraflarının Gauguin’in not defterlerinde yer alması nedeniyle eserin Fransız sanatçının olduğu düşünülüyordu.

Gauguin’in Tahiti’de yaptığı sanılan heykelin orijinal olmadığına dair iddiayı ilk olarak galeri sahibi ve koleksiyoner Fabrice Fourmanoir ortaya attı.

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Getty Müzesi’ndeki heykel uzmanı Anne-Lise Desmas çalışmaları, “Gauguin’in başka hiçbir eserinin böyle bir kaidesi yok. Ayrıca eserde imza da yok” diyerek özetledi.

Eser, Britanya’nın başkenti Londra dahil dünyanın birçok merkezinde sergilenmişti.