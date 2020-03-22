Gestaş, 65 yaş ve üstü kişilerin ‘Gestcard’larını ‘corona’ nedeniyle iptal etti

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ firması, 65 yaş ve üstü kişilere ücretsiz ulaşım imkanı sağladığı ‘Gestcard’ uygulamasını Covid-19 salgını nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkmasının sınırlandırıldığını dün açıklamıştı.

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Açıklamada 65 yaş ve üstü indirimlerin de uygulamadan kaldırıldığı belirtilirken Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan ‘evden çıkmama’ tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidilmiştir. 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, 65 yaş üstü kişilerin kullanımına açık olan 65+ Gestcardlar tüm hatlarımızda geçişlere kapatılmış olup, 65 yaş üstü indirimleri uygulamadan kaldırılmıştır. Öncelikle sizlerin ve çevrenizdekilerin sağlığını düşünerek alınan bu kararı anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederiz.”