Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Geriye hüzün kaldı

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey tayfununda sular altında kalan bir ev. (Reuters/Jonathan Bachman)

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...