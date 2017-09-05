Geriye hüzün kaldı

ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey tayfununda sular altında kalan bir ev. (Reuters/Jonathan Bachman)
Yaramazlara biraz batar!
ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey tayfununda sular altında kalan bir ev. (Reuters/Jonathan Bachman)
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu sekizinci maçında kendi evinde Hırvatistan’la karşılaşan Türkiye, mücadeleyi 1-0 kazandı.
Almanya dışişleri, internet sayfasındaki Türkiye’yle ilgili seyahat uyarısında Alman vatandaşlarını ‘keyfi tutuklamalar’a karşı uyardı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘peşine düştüğü’ Alman komedyen Jan Böhmermann’ın avukatı, müvekkilinin ‘tartışmalı Erdoğan şiiri’ne ilişkin yorumundan dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel’e dava açabileceğini açıkladı.
İngiltere’de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan ‘Times Higher Education’ dergisinin, ‘dünyanın en iyi üniversiteleri’ listesinde Türkiye’den beş üniversite ilk 500’de yer aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, çalışanlar ‘fazla mesai’ye her yıl başı yerine yalnızca işe girişte onay verecek.