Geriye acı kaldı: Traktör kazasında hayatını kaybeden işçilere son görev

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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki traktör kazasında hayatını kaybeden yedi işçi toprağa verildi.

Mardin’den gelen işçileri taşıyan traktör yoldan çıkmış, römortaki ikisi çocuk yedi işçi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralanmıştı.

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Hayatını kaybeden yedi işçi için bugün Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi’nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi’nde toplu cenaze namazı kılındı.

Cenazeye hayatını kaybedenlerin akrabalarının yanı sıra Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri de katıldı.

Bazı kişiler yakınları tabutların başında uzun süre gözyaşı dökerken baygınlık geçirenlere sağlık görevlileri müdahale etti.

Cenazeler Kızıltepe ile Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verildi.

Kazada Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Faruk Boz (38), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13) ve Gülistan Boz (18) hayatını kaybetmişti.

Geriye hikayeler kaldı

Faruk Boz, kızı 18 yaşındaki Gülistan Boz’la Kızıltepe ilçesindeki Atatürk mahallesinde bulunan mezarlıkta defnedildi.

Faruk Boz’un babası Mehmet Boz, oğlunun altı çocuğu ve eşiyle birlikte çalışmaya gittiğini söyledi. Boz, şunları kaydetti: “Fındık toplamaya gitmişti. Maddi durumu düşüktü. Çocuklarından biri onunla vefat etti. Dört çocuğu yaralı. Eşi kurtuldu. Buraya gelenlerden, bizi yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun.”

Kazada hayatını kaybeden Şengül Akman da Ömerli ilçesinin Kocasırt köyünde 13 yaşındaki kızı Nildanur Akman’la birlikte defnedildi.

Akman’ın, karaciğer nakli olan diğer kızı 17 yaşındaki Emine Akman’ın tedavi masraflarını karşılamak için fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

Kaza yaralanan 16 yaşındaki Veysel Akman’ın özel okul parası biriktirmek için çalıştığı ortaya çıkmıştı.