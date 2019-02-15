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Yaramazlara biraz batar!

Gerilimin sonucu: Almanya Türkiye’ye silah satışını iki yılda yüzde 85 azalttı

Almanya’dan Türkiye’ye yapılan silah ve askeri malzeme ihracatı son iki yılda yüzde 85 oranında azaldı.

Leopard 2

Tutuklu Alman vatandaşları Türkiye’ye yönelik silah satışını gündeme getirmişti. Özellikle YPG’ye yönelik operasyonlarda Leopard tanklarının kullanılması Alman politikacılara yönelik eleştirilerde bulunulmasına yol açmıştı. Bu kapsamda Türkiye’nin üretmeyi tasarladığı ‘Altay tankı’na motor desteği vermesi planlanan Alman firmasına da hükümetten izin çıkmamıştı.

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Deutsche Wele’nin aktardığına göre Sol Parti’nin soru önergesine Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yanıtta hükümetin 2018 yılında NATO müttefiki Türkiye’ye 12 milyon 900 bin avro tutarında 58 parti sevkiyat yapılmasına onay verdiği belirtildi.

Almanya’dan Türkiye’ye yapılan satışlarının hacmi 2016’da 83 milyon 900 bin avro, 2017 yılında ise 34 milyon 200 bin avro olmuştu.

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Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde son dönem kaydedilen düzelmenin hükümetin silah ihracat izinleriyle ilgili uygulamasını etkilemediği belirtiliyor.

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