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Yaramazlara biraz batar!

Geri dönüşüm sektörünün öncülerinden Anatolian Pars konkordato ilan etti

Ekonomik darboğazı aşamayan Kocaeli merkezli Anatolian Pars grubu ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

Fotoğraf: Anatolian Pars Group

Grup, 2003’de kurulan Arı Arıtma ile geri dönüşüm sektörüne girmişti.

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2005’de lisanslı liman atık alım tesisini kuran grup, 2008’de Türkiye’nin ilk lisanslı çamur kurutma tesisi Bumerang’ı faaliyete geçirdi. Atıktan enerji de üreten grup, 2012’deyse Zeus Enerji isimli firmayı kurdu.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre, son olarak 2014’te Türkiye’nin ilk sıvı atık bertaraf tesisini kuran Anatolian Pars grubu son günlerde girdiği maddi sıkıntıları aşmak için Kocaeli 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

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Başvuruyu inceleyen mahkeme Anatolian Pars Group’a ait Arı Arıtma İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Oğul Enerji Anonim Şirketi, RDF Kontamine Atık Bertaraf Ve Geri Kazanım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, SRF Entegre Atık Yönetimi Anonim Şirketi ve Zeus Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında üç aylık mühlet kararı verdi.

Anatolian Pars Group’un yönetim kurulu başkanı Umut Serdar Yalçın bir dönem Kocaelispor’da da yöneticilik yapmıştı.

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