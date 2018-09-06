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Yaramazlara biraz batar!

‘Geri dönüşüm’ kültürü: İstanbulkart’a pet şişeyle dolum yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pet şişelerin doğaya zarar vermesini önlemek için çevreci bir uygulama başlatıyor. Pet şişeyi otomata atan İstanbulkart’a dolum yapabilecek.

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Fotoğraf: İBB

İBB, bünyesinde bulunan Atık Yönetimi Müdürlüğü ile İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) ortaklığıyla ‘Akıllı Konteyner’ projesi hazırlandığını duyurdu.

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Proje kapsamında otomatlara atılan pet şişe karşılığında İstanbulkart’a yükleme yapılabilecek. Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

İstanbul’da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu İBB’ye ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

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Daha önce, ilk olarak 25 otomatın kullanacağı açıklanmıştı.

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