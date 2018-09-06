‘Geri dönüşüm’ kültürü: İstanbulkart’a pet şişeyle dolum yapılabilecek

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde yapılan intihar saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Ankara valiliği hakkında açılan davada, Ankara 12’nci İdare Mahkemesi, sosyal risk ilkesi uyarınca bakanlık ve valiliğin 400 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.