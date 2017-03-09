Geri dönüş nedir, nasıl yapılır? 4-0’ın rövanşında Paris Saint-Germain’i 6-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finalde

Barcelona ile Paris Saint Germain’in Camp Nou’da karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı tarihi bir geri dönüşe sahne oldu. Paris’te 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 6-1 mağlup eden Barça, adını çeyrek finale yazdırdı.

Hakem Deniz Aytekin’in yönettiği karşılaşmanın henüz 3’üncü dakikasında Luis Suarez’in golüyle öne geçen Barcelona, 40’ıncı dakikada Layvin Kurzawa’nın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan maçın 50’inci dakikasında Lionel Messi’nin penaltısı geri dönüşü bir adım daha yaklaştırsa da, PSG’nin 62’nci dakikada Edinson Cavani’yle bulduğu gol Camp Nou’da umutları azalttı.

Uzatmaya gitme ihtimali kalmayan karşılaşmada tur için yemeden üç gol bulması gereken Barcelona’da fitili 88’inci dakikada Neymar’ın frikiği ateşledi. Bu golden iki dakika sonra Suarez’in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda bir penaltı daha kazanan ev sahibi ekipte topun başına geçen Neymar, skoru 5-1’e getirdi.

Tur için PSG kalesini 11 kişiyle abluka altına alan Barça, aradığı golü 90+5’te Sergi Roberto’yla buldu.



Bu sonuçla Paris ekibini toplamda 6-5’le kupa dışına iten Katalanlar, turnuva tarihinde ilk maçını dört farklı kaybedip turu geçen ilk takım oldu.