Gerginliğin yansıması: Her 10 Almandan dokuzu Türkiye’de tatil istemiyor

Almanların büyük çoğunluğu Türkiye’ye tatile gitmeyi tercih etmeyeceğini söyledi.
Aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner’in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaşmıştı.
Deutsche Welle’de yer alan habere göre Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Der Spiegel’in anketine katılan 5 bin 92 kişiden yüzde 92si mevcut siyasi koşullar altında Türkiye’ye tatile gitmeyi düşünmediğini belirtti.
Prestijli kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov anketinde de Almanların yüzde 89’u Türkiye’ye tatile gitmeyeceğini söylerken, aksi yönde görüş bildirenlerin oranı yüzde 5’te kaldı.
Her 10 Almandan sekizine göre Türkiye’de demokrasi yok
Aynı ankette her 10 Almandan sekizi Türkiye’de demokrasi olmadığını ve Berlin’in Ankara’ya karşı tutumunun sertleşmesi gerektiğini söyledi.
Ankete katılan Almanların yüzde 84’ü Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu, yüzde 82’si de Türk siyasetçilere Almanya’da etkinlik yasağı getirilmesini istedi.