‘Gerginliğin’ gölgesinde: Soylu makam aracına giderken Albayrak’la ‘çarpıştı’

Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir ziyaretinde aralarındaki gerginlik daha önce kulislere yansıyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘çarpıştı’.

Fox Haber’in edindiği görüntülerde Soylu’nun makam aracına doğru giderken Albayrak’la ‘çarpışmasının’ ardından güldüğü görülüyor.

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Eyvah eyvah kriz büyük, damat çok sinirli! pic.twitter.com/HKP0OZauCz — Yeliz Koray (@yelizk41) August 2, 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soylu’dan memnun olmadığı eylül ayında kulislere yansımıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Berat Albayrak’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

Soylu, seçimden önce katıldığı Habertürk yayınında Albayrak’ın ‘iyi bir arkadaşı’ olduğunu belirterek, “İkimiz de aynı deredeniz” demişti.