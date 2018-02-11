Gergin ortamda sessiz görüşme: Kalın ve McMaster ‘stratejik ortaklığı’ teyit etmiş

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Korgeneral Herbert Reymond McMaster’ın İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmede iki ülkenin uzun vadeli stratejik ortaklığının teyit edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve McMaster’ın bu hafta sonu Suriye başta olmak üzere iki ülke arasındaki kritik sorunlar konusunda temaslarda bulunacağı belirtiliyordu. McMaster’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’la İstanbul’da görüştüğü ortaya çıktı.

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Ziyaret, kulis haberlerindeki heyecanın aksine basının objektiflerinden uzakta gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından çeşitli basın kuruluşlarına verilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alındı ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırıldı.

YPG’ye destek veren ABD askerlerinin Menbiç’teki varlığıyla ilgili ne konuşulduğuna ilişkinse bilgi verilmedi.

Tillerson’ın da bu haftasonu gelmesi bekleniyordu ancak ziyaretin haftaiçinde Ankara’da yapılacağı öğrenildi.