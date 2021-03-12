Gergerlioğlu’nun fezlekesi Meclis’te

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun fezlekesinin Meclis’e ulaştığını söyledi.

Fotoğraf: omerfarukgergerlioglu.com

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, vekil seçilmeden yaptığı bir paylaşım nedeniyle Gergerlioğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan verilen iki yıl altı ay hapis cezasını onamıştı.

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Bunun üzerine Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.

Şentop, Ankara’da Birinci Meclis’teki İstiklal Marşı’nın 100’üncü Yılını Anma Töreni ve İstiklal Sergisi’nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meclis başkanı, HDP’li vekil hakkında hazırlanan fezlekenin dün akşam Meclis Başkanlığı’na ulaştığını belirtti.

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Şentop, şunları kaydetti: “Meclis Başkanlığı, gelen fezlekeleri Karma Komisyon’a sevk ediyor. Ondan sonraki çalışma Karma Komisyon’un çalışmasıdır. Gergerlioğlu dosyası dün akşam itibariyle gelmiş. Önce bir dosyayı göreyim.”