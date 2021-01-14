Gergerlioğlu’ndan, ‘HDP kapatılsın’ diyen Bahçeli’ye: Kendi hallerine baksınlar

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen kapatma davası açmaması halinde dava açılması için partisinin başvuracağını söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi: “Kendi hallerine baksınlar.”

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, Türkiye’de çözümsüz bırakılmaya çalışılan konular olduğunu belirterek, “Kürt meselesi, KHK meselesi çözümsüz bırakılmaya çalışılıyor ve bu yüzden de birçok olaylar oluyor” dedi.

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‘Millet kendilerine itibar etmiyor’

Bahçeli’nin, HDP’nin kapatılmasına yönelik açıklamalarını anımsatan Gergerlioğlu, Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Bahçeli zaten yüzde 10’un altına düşmüş bir partinin genel başkanı. Kendi hallerine baksınlar. Millet kendilerine oy vermiyor. İtibar kaybetmişler. Türkiye’nin sorunlarıyla uğraşmıyorlar. Hamaset, slogan, yaftalamaktan başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Türkiye’nin en can alıcı sorunuyla uğraşan bir partinin kapatılması için canhıraş bir şekilde gayret sarf ediyorlar. Bu Türkiye’ye bir kötülüktür, boşuna bir çabadır.”

Cezaevlerinde çıplak arama yapıldığına dair iddialarının yer aldığı, kendisine gönderilen bazı mektupları okuyarak basın mensuplarına gösteren Gergerlioğlu’nun gündeminde ‘sözde cumhurbaşkanı’ tartışmaları da vardı.

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‘Sözde’ ifadesi kullanılmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Sözde cumhurbaşkanı” dediğini anımsatan, kendilerine “Sözde milletvekili”, “Terörist” diyen bakan ve milletvekilleri olduğunu söyleyen HDP’li vekil şöyle devam etti:

“Seçilmiş bir cumhurbaşkanına, ‘Sözde’ demek de doğru değil ama seçilmiş bir vekile, istediğiniz kadar görüşüne katılmayın, ‘Sözde vekil’ demeniz de yanlış. Böyle bir at gözlüğü ile hareket ederseniz bu ülke bir çekişmeden, itişmeden kurtulamaz. Biz diyoruz ki; milletin iradesine saygı duyalım, hangi görüşten olursa olsun kimse ‘Sözde’ ifadesini kullanmasın.”