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Yaramazlara biraz batar!

Gergerlioğlu Meclis’i terk etmedi, HDP’liler oturma eylemi yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP’liler Meclis Genel Kurulu’nda eylem yaptı.

Fotoğraf: HDP

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin bugün Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetti.

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Kararın ardından Gergerlioğlu, daha önce söylediği gibi Meclis’i terk etmedi. HDP’liler de siyasetçiye destek vermek için genel kurulda oturma eylemine başladı.

HDP’li vekiller, önceden hazırlanan dövizleri açarak slogan attı. Eylem, partinin Twitter hesabından da paylaşıldı. Eylemin devam ettiği bildirildi.

Oturumun sonlanması nedeniyle gazeteciler kuruldan çıkarıldı.

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