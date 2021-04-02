Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gergerlioğlu emniyete götürüldü

Eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara’daki evinde gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Polislerin eve geldiğini Gergerlioğlu’nun oğlu Twitter’dan duyurdu.

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Salih Gergerlioğlu daha sonra, “Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar” diyerek babasının eşyalarının fotoğrafını paylaştığı tweet’ine “Zorbalığın fotoğrafı” diye yazdı.

Fotoğraf: Twitter

Darbeciler iş başında

HDP’nin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı: “Darbeciler iş başında. Halk iradesini hiçe sayarak vekilliği gasp edilen Milletvekillimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklanmak üzere evinden gözaltına alındı. #HalkınİradesineKelepçe vurulamaz. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu bu halkın vekilidir!”

Dakikalar sonra Anadolu Ajansı Gergerlioğlu’nun emniyete götürüldüğünü bildirdi.

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