Gerger’deki imam hatipte 18 çocuk iki yıl istismar edilmiş, ikisi tecavüze uğramış

Adıyaman’daki bir imam hatip lisesinin yurdunda kalan 18 öğrencinin iki yıl süreyle istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.
Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre öğrenci yurdunda müstahdem olarak çalışan Mehmet Sait G.’nin yargılanmasına başlandı. Adıyaman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada G.’ye ’15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar’, ‘tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘müstehcenlik’ suçlamaları yöneltildi.
Haberde G.’nin 2015-2016 yıllarında 18 erkek çocuğu istismar ettiği, çocuklardan ikisine tecavüz ettiği ifade edildi.
Aile bakanlığı ve Adıyaman Barosu’nun da müdahil olarak katıldığı davaya yayın yasağı konuldu.
Çocukların ifadelerinin Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi’yle alınmasına, sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.