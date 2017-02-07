Gerger’deki imam hatipte 18 çocuk iki yıl istismar edilmiş, ikisi tecavüze uğramış

RIFAT DOĞAN rfatdogan@gmail.com Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar’a ait olduğu belirtilen kaçak yurtta 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin hayatını kaybettiği yangın faciasının üzerinden 70 gün geçti. Olup bitenleri unutmak istemeyen aileler, çocuklarına yapılanları yürekleri sızlasa da anlattı. O yangında kızı S.K.’yi kaybeden baba Ali Köylü “Biz para veriyoruz çocuğa harçlık etsin diye, ebindeki harçlığı […]