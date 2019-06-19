‘Gergedan avlayayım’ derken keçiye çarpıp öldüler

Afrika ülkesi Zimbabve’de, iki gergedan avcısı, güvenlik görevlilerinden kaçarken bir keçiye çarptı; araç devrilince ikili hayatını kaybetti. Yanlarındaki iki avcı ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daily Mail’deki habere göre Godfrey Makechemu ve Charles Runye, koruma alanı Bubye Vadisi’nde avlanmaya çalışırken güvenlik görevlilerince fark edildi. Bunun üzerine ikili ve yanlarındaki iki arkadaşları otomobille kaçmaya çalıştı. Ancak, önlerine çıkan bir keçi kazaya neden oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Makechemu ve Runye kurtarılamadı.

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Runye ve Makechemu’nun yanındaki James Mauto ve Celestino Shate ise ‘yasadışı avlanmaya teşebbüs ettikleri’ gerekçesiyle yargılanmak üzere tutuklandı.

Geçen ay iki gergedan avcısı güvenlik görevlileri tarafından vurularak öldürülmüştü.

Gergedanlar boynuzları için avlanıyor.