Gergedan avlamaya çalışan adamı önce fil ezdi sonra aslan yedi

Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nda yasak olmasına rağmen gergedan avlamaya çalışan bir adam fil tarafından ezildi. Gergedan avcısı, filin ayakları altında kalıp hayatını kaybettikten sonra cansız bedenini aslan yedi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

BBC’deki habere göre avcının yanındaki arkadaşları, durumu ailesine, ailesi de park yönetimine haber verdi. Yapılan aramalar sonucunda sadece kafatası ve avcının pantolonu bulundu. Park yönetimi aileye taziyelerini sundu ve şu mesajı paylaştı: “Bu parka yasa dışı yollardan yürüyerek girmek akla yatkın bir davranış değil. Çok tehlikeli bir şey olduğunu son olay kanıtlıyor.”

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Kruger Ulusal Parkı’nda, Asya ülkelerinde gergedan boynuzuna talep yüksek olduğu için sık sık bu tür olaylar yaşanıyor. Dün de Hong Kong Havalimanı’nda 2.1 milyon dolar (yaklaşık 11.82 milyon lira) değerinde gergedan boynuzu ele geçirildi.