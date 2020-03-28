Gerekenler yapılamıyor, zira forslu yüzük birilerini koruyor

NEVŞİN MENGÜ

Covid-19’lu günlerin bu fazında testleri tartışıyoruz. ‘Çin’den test geldi mi, bu testler kullanıldı mı, kullanılanlar doğru sonuç verdi mi’ sorusu kenarda asılı dururken. Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın yüzüklü test videosu ortalığa saçıldı.

Yüzüklü diyorum, zira testten çok benim dikkatimi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın taktığı yüzük çekti. Kocaman, altın rengi üzerine kırmızı Cumhurbaşkanlığı forslu yüzüğü. Görüntülerde testten çok gözümüze bu yüzük giriyor, zaten herhalde girsin de isteniyor.

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Murat Sancak görüntüler üzerine şöyle bir tweet attı: “Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır.”

Yüzüğün aile ortamında da parmaklardan çıkmadığını anlıyoruz, nasıl çıksın ki…

İnternette biraz gezinince bu yüzükten bulmak mümkün, 318 liraya satılıyor. Almak isteyen olursa diye linkini de bırakıyorum.

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Sadece erkek yüzüğü olarak üretilmiş, herhalde kadınlara layık görülmemiş.

Cumhurbaşkanlığı forsunun ortasında bir yıldız, Türkiye Cumhuriyeti’ni, diğer yıldızlar da tarihte kurulan Türk devletlerini sembolize ediyor malumunuz. Ne var ki yeni rejimle yüzükleşen bu fors, tombul parmaklarda başka anlamlara bürünmüş. Rejim çevresinde kendi dükalıklarını kuran ve zenginleşen yeni periferiyi sembolize etmesi daha anlamlı.

Yeni rejimin kendine oluşturduğu bir dil, yeni davranış paternleri var. Konuşurken aralara bol bol ‘noktasında’lar serpiştirmek, sabah namazı saatinde muhakkak tweet ya da WhatsApp mesajı atmak ki sabah namazına kalktığının işaretini çakmak; illa ki süslü püslü hayırlı cumalar toplu mesajları göndermek. Her daim, sinirli, nobran ve herkese, her şeye tependen bakar olmak yeni rejim insanının habitusu.

Habitusa şimdi bir de Cumhurbaşkanlığı forslu yüzük ekleniyor anlaşılan. Abdülhamit yüzüğü out, forslu yüzük in.

Yüzüğe gelmeden, parasını verenin evinde test yapıp yapamadığı merak edildi. Sağlık Bakanı, bu uygulamaları tasvip etmiyoruz dedi. Gereken yapılır diye de ekledi. Gereken daha önce yapılmadı, yine yapılamayacak. Yeni rejimde bakanlardan üstün ve hatta hukukun üstünde sarayın periferisi var.

Ethem Sancak’ın yeğeni Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, daha önce de kan skandalıyla gündeme gelmişti.

Murat Sancak, Maxicells isminde bir firma kurmuş, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile protokol imzalayarak kan ve plazma ürünleri temin etme taahhüdünde bulunmuştu. Protokol uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinden Sancak’ın firmasına 85 milyon lira ödeme yapılması da ön görülmüştü.

Fakat gelin görün ki Türkiye içinde ürün üretmek yerine Avrupa’dan üç ay kullanım ömrü kalan kan ürünlerini Türkiye’ye sokmuş, bu ürünleri de yüzde 1800 karla satmıştı. Bu durumu CHP’nin eczacı milletvekili Özgür Özel ortaya çıkartmıştı. Sağlık Bakanlığı Özgür Özel’in ortaya koyduğu bu iddiayı kabul etti, ancak konuyla ilgili bir soruşturma başlatılmadı.

Gerekenler yapılamıyor, zira yüzükler birilerini koruyor.