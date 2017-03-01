Gerekçesiz ret: İran, güreş milli takımını Türkiye’ye göndermedi

İran, güreş milli takımına Türkiye izni vermedi.

İran Güreş Federasyonu, spor bakanlığının talimatı üzerine takımlarının Türkiye’ye gitmeyeceğini bildirdi.

Federasyonun açıklamasında “Yetkili mercilerin karşı çıkması nedeniyle 4-5 Mart tarihlerinde yapılacak Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası ile 12 Mart’ta düzenlenecek Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası’na gidilmeyecek” dendi.

İran sporbakanlığı, yasağın nedeniyle ilgili bilgi vermedi.

İran-Türkiye arasında ‘gerilim’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda “İran, Suriye ve Irak’ı Şii yapmak istiyor. İran’ı bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunuyoruz” demişti.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi de açıklamalara tepki göstererek, ‘sabırlı davrandıklarını ancak bunun da bir sınırı olduğunu’ söylemişti.

Kasımi’nin sözlerine yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İran’ı ‘bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülke’ olarak tanımlamış, İran’a kendisini eleştiren ülkeleri itham etmek yerine ‘yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi’ni tavsiye etmişti.

İran Gazetesi’ne konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de “Onlar, acaba Şii olmayan hükümetleri için darbe gecesi sabaha kadar uyumadığımızı hatırlamıyor mu?” deyip Türkiye’yi ‘kadir bilmez’ olarak nitelemişti.