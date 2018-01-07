Gerekçesiz durdurulmuştu: ‘Adalar-Beşiktaş seferleri yeniden başlasın’ eylemi

İstanbul Şehir Hatları’nın yaz aylarında hizmete açılan Adalar-Beşiktaş vapur seferlerini 1 Ocak 2018’den itibaren kış boyunca durdurma kararı yüzlerce vatandaş tarafından bugün protesto edildi.

Adalar Savunması’nın çağrısıyla düzenlenen protesto eylemi bugün saat 13.30’da Büyükada’daki vapur iskelesi önünde yapıldı.

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Yaz aylarında inşasına başlanan ‘Kabataş Martı Projesi’ nedeniyle iptal edilen Adalar-Kabataş vapur hattı yerine açılan Beşiktaş-Adalar vapur hattının iptaline ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

Vatandaşlar ise sosyal medyada yapılan duyurunun altına tepkilerini iletirken, @ibbbeyazmasa hesabı, vatandaşların şikayetlerini kayıt numaralarıyla işleme alındığını duyurmuştu.

Adalar Savunması’ndan Ömer Süvari ise seferlerin ‘az yolcu olması ve gelir getirmemesi’ gibi gerekçelerle iptal edildiğini belirtmişti.

“Her gün işimize, okulumuza gittiğimiz seferlerin iptal edilmesine karşı buluşuyoruz” diyen Adalar Savunması, “Şehir hatları kimin için çalışıyor” diye sordu.

Adalargerçek.com’un haberine göre, Adalılar adına açıklama yapan Zekiye Kürkçüoğlu, “İptal kararının ardından Şehit Hatları tarafından yapılan açıklamalarda yalan yanlış istatistiklerle bu seferlerin ‘zarar ettiği’, ‘yeterli yolcu sayısına’ ulaşılamadığı söylendi. Buradan tekrar söylüyoruz; ulaşım bir yurttaşlık hakkıdır. Sağlık gibi, eğitim gibi, adalet gibi ulaşım da kar-zarar hesabı güdülmeden karşılanması gereken bir yurttaşlık hakkıdır. Kar-zarar hesaplarına bağlanarak ele alınamaz” diye konuştu.