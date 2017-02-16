Gerekçe yüksek maliyet: Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde başkanlık seçimi yapılamıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bu yıl yapılması planlanan başkanlık seçiminin yüksek maliyet nedeniyle düzenlenmeyeceği açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Maliye Bakanı Pierre Kangudia, seçimi düzenlemenin 1,8 milyar doları bulacağını belirterek bu maliyetin ‘pahalı’ olduğunu söyledi.

Mevcut başkan Joseph Kabila’nın görev süresi geçen yılın kasım ayında son bulmuştu. Hükümet ile muhalefet yetkilileri bu yılın sonuna kadar seçimin yapılması konusunda anlaşmaya varmış, böylece iki taraf arasındaki gerilim sona ermişti.

Muhalefet, hükümetin Kabila’nın görev süresini uzatmak için bilinçli olarak seçimi geciktirdiğini iddia ediyor. Demokratik Kongo’nun seçim kurulu, kasım ayında yaptığı açıklamada 30 milyondan fazla seçmenin kayıt altına alınmasının en erken Temmuz 2017’de bitirilebileceğini belirtmişti.

Joseph Kabila, 2001’de babasının bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra ülkenin başına geçmişti. Kabila, girdiği iki seçimi kazanarak 2016’ya kadar başkanlığını sürdürse de ülkenin anayasası gereği üçüncü kere aday olamayacak.