Gerekçe yok: YSK’dan ‘Erdoğan’ın diploması sahte’ denilen aday iptali başvurusuna ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Başvuruda, Erdoğan’ın üniversite diplomasının geçersizliğinin kanıtlandığı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı olmak için dört yıllık fakülte mezunu olmak gerektiği, Erdoğan’ın mezun olduğunu söylediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin o yıllarda üç yıllık olduğu belirtilerek, “Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan diploma sahtedir” denilmişti.

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YSK’dan, HKP’nin başvurusuyla ilgili karar çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan HKP, “YSK, somut belgelerle kanıtladığımız Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahteliği ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptali ile ilgili başvurumuzu, hiçbir somut gerekçe göstermeden reddetmiştir” dedi.