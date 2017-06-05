Gerekçe ‘iş yoğunluğu’: Yıldırım, Alman dışişleri bakanıyla görüşmedi

Başbakan Binali Yıldırım Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’le randevusunu iptal etti.
AA’nın aktardığına göre, başbakanlık kaynakları Yıldırım’ın program yoğunluğu nedeniyle Gabriel’i kabul etmeyeceğini ifade etti.
Yıldırım’ın günlük programında, Gabriel’le görüşme saat 12.30’da yer alıyordu.
İncirlik kapısı açılmadı
Başbakanla görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelen ve Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin verilmesi konusundaki talebi karşılık bulmayan Gabriel bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etmişti.
Tırmanan gerginlik
Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.