Gerekçe yere çöp döküldü: Kafasında tabak parçalanan kominin burnu kırıldı

İstanbul’un Şişli ilçesindeki ünlü bir AVM’de, Kazakistan uyruklu genç bir komi, yere çöp döktüğü iddiasıyla beş garson tarafından başında tabak parçalandıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın haberine göre, olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Mecidiyeköy semtindeki ünlü bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’deki bir restoranda komi olarak çalışan Kazakistan uyruklu genç, çalıştığı yerden aldığı çöpleri götürdüğü esnada bir restoranın önünde düşürdü. Bunu gören garson ile genç komi arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine diğer garsonlarda olaya karışınca tartışma kavgaya dönüştü.

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Babası da darp edildi

Restoranda çalışan beş garson bir anda gence saldırarak tekme, yumruk ve tokat atmaya başladı. Darp etmekle yetinmeyen saldırganlar, bir de gencin kafasında tabak kırdı. Genç darp edildiği esnada olayı duyup gelen babası da restoran müdürü ve diğer garsonlar tarafından darp edilerek yerde süründürüldü. Dakikalarca süren olay, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, başında tabak kırılan gencin aldığı darbeler sonucu burnunun kırıldığı öğrenildi.