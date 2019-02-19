‘Terör propagandası’ ve ‘millet ve devleti aşağılama’: HDP liderine soruşturma açıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Van’da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle ‘terör propagandası’ ve ‘milleti ve devleti aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Van başsavcılığı tarafından açılan soruşturmanın gerekçesi olarak Temelli’nin 19 Aralık 2018’de yaptığı konuşmanın içeriği gösterildi. Temelli söz konusu tarihte HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Halk Buluşması’nda seçmenlerine seslenmişti.

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Başsavcılık, hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılan Temelli’nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 146’ncı maddesinde belirtilen hüküm kapsamında ‘görevsizlik kararı’ vererek dosyayı Ankara başsavcılığına gönderdi.

Temelli savcıların tarafsızlığını yitirdiğini savunmuştu

Temelli Van’daki konuşmasının bir bölümünde ülkedeki kimi yargıçların cübbelerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde iliklemeye kalktığını belirterek şunları söylemişti: “O cübbelerin iliksiz olduğunu bile unutmuşlar. Bundan daha kötüsünü de gördük. Hatta yakalarına AKP rozeti takanları da, AKP’nin ilçe teşkilatları gibi hüküm verenleri de gördük. Buradan tüm yargıçlara sesleniyorum hukuka, yasalara sahip çıkın.”

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Temelli ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan’ı işaret ederek “Barışın yolu İmralı’dan geçiyor” demişti.