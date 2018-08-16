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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe ‘terör propagandası’: Türkiye’de bir Alman vatandaşı tutuklandı

 

Türkiye’de bir Almanya vatandaşı tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Alman vatandaşının bugün tutuklandığını kaydetti.

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Devlet televizyonu ARD ise tutuklanan kişinin erkek olduğunu, sosyal medyada terör propagandası yapmakla suçlandığını bildirdi.

Alman dışişlerinden bir kaynak, davanın farkında olduklarını, Ankara büyükelçiliğinin destek vereceğini ifade etti.

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26 yıldır Almanya’da yaşıyor

Artı Gerçek’ten Süheyla Kaplan’ın haberine göreyse tutuklanan kişi, Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak köyünde evine baskın yapılan İlhan A.

1992 yılından beri Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan İlhan A.’nın kendisine ait taksi şirketi olduğu öğrenildi.

Daha önce aralarında gazetecilerin de olduğu Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Almanya ile Türkiye arasında gerilim yaşanmıştı.

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