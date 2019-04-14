Gerekçe sosyal medya paylaşımları: İktisatçı Mustafa Sönmez’e gözaltı

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez bu sabah gözaltına alındı.
Sönmez’in sabaha karşı 03.50’de gözaltına alındığını Twitter’dan duyuran Halk TV programcısı gazeteci Ayşenur Arslan, gerekçenin iktisatçının sosyal medya paylaşımları olduğunu duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
İktisatçı yazar Mustafa Sönmez bu sabah gözaltına alındı.
Sönmez’in sabaha karşı 03.50’de gözaltına alındığını Twitter’dan duyuran Halk TV programcısı gazeteci Ayşenur Arslan, gerekçenin iktisatçının sosyal medya paylaşımları olduğunu duyurdu.
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