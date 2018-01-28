Gerekçe sosyal medya: EMEP ve HDP’li yöneticiler gözaltında

Emek Partisi (EMEP) ve HDP’li iki yönetici sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evrensel’in haberine göre Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, Zeytin Dalı Harekatı’na dair paylaşımları gerekçe gösterilerek Gaziantep Havaalanı’da bugün saat 18.30 sıralarında gözaltına alındı.

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Türkmen’in evi aranmış ve bilgisayarına el konulmuştu.

HDP’li yöneticiye de gözaltı

HDP Denizli İl Eş Başkanı Sıddık Eker de yine sosyal medyadan ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle dün akşam gözaltına alındı.

Eker’in evinde arama yapan polisler incelenmek üzere bazı belgelere el koydu. Eş başkanın emniyetteki işlemleri sürüyor.