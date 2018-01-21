Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe sosyal medya: DTK eş başkanına soruşturma, iki HDP’liye inceleme

Share16
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 16

 

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’e soruşturma, HDP’li vekiller Nadir Yıldırım ve Ayhan Bilgen’e de inceleme başlatıldı.

Bilgen, Yıldırım ve Güven.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girmişti.

Reklam

AA’nın haberine göre Diyarbakır başsavcılığı, Güven hakkında televizyon ve sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık, DTK eş başkanı hakkında ayrıca ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın da devam ettiğini hatırlattı.

İHA’nın haberine göre Ankara başsavcılığınca HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı.

Yıldırım’ın hesabını kilitlemesi dikkat çekti.

Zeytin Dalı Harekatı paylaşımlarına beş ilde soruşturma, sosyal medyaya ‘yakın takip’

Zeytin Dalı Harekatı sürüyor


Share16
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 16

SON HABERLER

Savaş taraftarlarına bir çift sorum var

İçeride toplumu korkuyla yönetmek, istediği her şeyi yapabilmek için OHAL’i fırsat gören bir iktidarın savaş kararını ülke lehine bir adım olarak görmek, iktidarın yanlışlarına ortak olmaktan başka bir şey değil. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...