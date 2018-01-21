Gerekçe sosyal medya: DTK eş başkanına soruşturma, iki HDP’liye inceleme

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’e soruşturma, HDP’li vekiller Nadir Yıldırım ve Ayhan Bilgen’e de inceleme başlatıldı.
TSK, 20 Ocak saat 17.00’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girmişti.
AA’nın haberine göre Diyarbakır başsavcılığı, Güven hakkında televizyon ve sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık, DTK eş başkanı hakkında ayrıca ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın da devam ettiğini hatırlattı.
İHA’nın haberine göre Ankara başsavcılığınca HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı.
Yıldırım’ın hesabını kilitlemesi dikkat çekti.