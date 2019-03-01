Gerekçe siyasi ve idari baskılar: Flash TV yayınlarını durdurdu

Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından olan Flash TV, baskılar nedeniyle yayınlarına bir süre ara vereceğini açıkladı.

Flash TV’nin Bursa’daki 20 yıllık binası için de bir süre önce yıkım kararı verilmişti.

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1992’de test yayınlarına, 1993’te de normal yayına başlayan kanal kapanma gerekçesi olarak ‘iktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları ile idari ve siyasi baskılar’ı gösterdi

Kanaldan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz.”