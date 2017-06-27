Gerekçe ‘rekabet kurallarını ihlal’: Google’a 2.42 milyar avro para cezası

En çok kullanılan arama motoru Google, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar avro para cezasına çarptırıldı.

Google’a cezayı veren Avrupa Komisyonu, bunun gerekçesi olarak arama motorunun alışveriş servislerini kendi çıkarı doğrultusunda manipüle etmesini ve pazar hakimiyetini kötüye kullanmasını gösterdi.

Komisyon cezayla ilgili ayrıntılı yorumda bulunmazken, Google, yedi yıl süren araştırma sonucu verilen cezayı reddetti.

Ceza kapsamında Google’a manipülasyonu durdurması için 90 günlük ek süre tanındı. Gereken adımların atılmaması halinde, Google’ın bağlı olduğu şirket Alphabet’in dünya genelindeki günlük cirosunun yüzde 5 tutarında ek cezalarla karşılaşabileceği kaydedildi.