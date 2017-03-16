Gerekçe ‘referandum krizi’: Türkiye, NATO partnerleriyle çalışmaları durdurdu

Türkiye’nin NATO’nun ortak ülkeleriyle yapılacak bazı eğitim ve benzeri çalışmaları engellediği belirtildi.

NATO yetkililerinin Reuters’e aktardığına bgöre, Türkiye NATO üyesi olmayan ülkelerle bu yıl yapacağı siyasi toplantı, sivil proje ve askeri eğitim gibi bazı işbirliği programlarını durdurdu.

Bir NATO yetkilisi bunun sebebinin Türkiyeli siyasetçilerin Almanya ve Hollanda’da yapacağı referandum kampanyalarının engellenmesi olduğunu belirtirken, NATO müttefiki olarak Türkiye’nin bu ülkelerle yapılacak ortak çalışmaları engelleyemeyeceğini söyledi.

Hamle Avusturya’ya yönelik

Türkiye’nin hamlesinin Avusturya’ya yönelik olduğunu belirten yetkili, “Şu andaki durumdan ve ortaklarımızla tüm işbirliği programlarımıza yaptığı etkiden dolayı üzüntü duyuyoruz. Müttefikimiz Türkiye ile ortağımız Avusturya’nın aralarındaki sorunu bir an önce çözümlemelerini diliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin kararı 22 ülkeyi ilgilendiriyor

Başka bir NATO yetkilisi de programların daha önce iptal edilmiş olduğunu söylerken, “Bunlardan bazılarının ileride gerçekleşeceğini umuyoruz. Sorun siyasi bir sorun. (Türkiye’de yapılacak) referandumdan sonra durumun yatışacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu kararı NATO partneri diğer 22 ülkeyi de ilgilendiriyor. Bu ülkeler arasında Afganistan ve Kosova’da NATO’ya destek veren ancak NATO üyesi olmayan İsveç ve Gürcistan gibi ülkeler de bulunuyor.

‘Günlük işbirliği giderek daha zorlaşacak’

NATO üyesi olmayan bir başka ülkeden üst düzeyli bir diplomat şunları söyledi: “Bu iş ne kadar sürerse NATO üyeleri ve ortakları arasında iptal edilen ve ertelenen programların sayısı artar ve her şey daha büyük sorun haline gelir. Bazı eğitim, askeri tatbikat gibi programlar söz konusu olduğu için günlük işbirliği giderek daha zorlaşacak. NATO müttefikleri ile ortakları arasındaki karşılıklı uygulamalar zarar görecektir.”