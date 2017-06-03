Gerekçe Ramazan: TCDD, ‘ekonomi’deki yemekli vagonları servise kapadı

TCDD trenlerinin ekonomi bölümündeki yemekli vagonlar Ramazan nedeniyle servise kapatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) trenlerinde, Ramazan boyunca, ekonomi bölümündeki yemekli vagon servise kapatıldı.

BirGün’den Uğur Şahin’e konuşan ismini vermek istemeyen yurttaş, TCDD’den yemekli vagon bileti alamadığını şöyle aktardı: “Bilet alırken yemekli vagonlardan almaya çalıştım, ancak olmadı. TCDD’yi aradım. Bana verilen cevapta, ‘Evet, business ama yemekli değil. Bu ramazan için bir uygulama’ dediler.”

‘Yemek servisi yok’

Haberi doğrulayan TCDD müşteri temsilcisi, “Ekonomi yemekli vagonumuz kaldırıldı, hizmet veriyor ama yemek servisi yok” dedi. Temsilci vagonun kaldırılmasının sebebinin, Ramazan ayı olduğunu söyledi.

‘Tamamen kaldırılmadı’

Yetkili birimden bir kişi ise şu açıklamayı yaptı: “Bussiness’ta yemekli vagonlarımız var, tamamen kaldırılmadı. Yemekli vagonlar sadece ekonomi bölümünden kaldırıldı. Bize verilen bilgilere göre işlem yapıyoruz. Genel müdürlük tarafından ekonomiden yemek kaldırıldı. Nedeniyle ilgili bize herhangi bilgi verilmedi. Ramazan nedeniyle mi ya da başka sebepten dolayı mı bilgi veremiyoruz. Genelde ramazan olarak bilgilendirmesi yapıldı.”